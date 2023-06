Leidet an COPD. einer chronischen Lungenerkrankung. Bildrechte: IMAGO/mix1

Dass der "Jenseits von Eden"-Interpret derzeit wieder so oft auf der Bühne steht, ist eigentlich ungewöhnlich. Wie der Sänger 2020 bekannt machte, leidet er an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD. Dabei kommt es zu einer Verengung der Atemwege, die mit fortschreitender Krankheit meist zunimmt. COPD äußert sich vor allem in Symptomen wie Husten und Atemnot. Im Endstadium der Erkrankung kann häufig nur noch eines helfen: Eine Lungentransplantation. Einen solch schweren Eingriff lehnt Nino de Angelo jedoch strikt ab. Schlagersänger Roland Kaiser, der ebenfalls an COPD erkrankt war, hat sich im Jahr 2000 einer Lungentransplantation unterzogen und gilt seither als geheilt.