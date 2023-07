Ute Freudenberg Anfang der 80er-Jahre bei einem Auftritt mit der Gruppe "Elefant". Bildrechte: imago images / Gueffroy Ute Freudenberg wurde 1971 im Alter von 15 Jahren in einem Pionierlager als Gesangstalent entdeckt. Von 1972 bis 1977 studierte die gebürtige Weimarerin an der Franz-Liszt-Musikhochschule in ihrer Heimatstadt. 1976 war sie Gründungsmitglied der Rockband "Elefant", mit der sie 1980 ihren größten Erfolg, den Titel "Jugendliebe" veröffentlichte. Von 1980 bis 1984 wurde Ute Freudenberg in jedem Jahr zur beliebtesten Sängerin der DDR gewählt, genau in diesem Jahr verließ sie ihr Heimatland. Warum, das erzählt sie in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung".

Als ich spürte, ich habe im Land keine Basis mehr, und das, was ich am besten konnte, das Singen, will man mir verbieten, musste ich reagieren. Ute Freudenberg Leipziger Volkszeitung

Ute Freudenberg 1994. Bildrechte: imago/BRIGANI-ART Von 1980 bis 1984 sei es für sie verboten gewesen, so Ute Freudenberg weiter, in den Westen zu reisen. Als sie 1984 den Stuntman Peter Pieper heiratete, habe sie plötzlich wieder "rüber" gedurft. Das habe sie als Rausschmiss empfunden. Nach einem Auftritt blieb Ute Freudenberg im Westen. Ihren Mann und ihre Familie musste sie in der DDR zurücklassen. In dem Interview sagt sie über diese Trennung: "Dass ich das durchgezogen habe, ich glaube, damit hat keiner gerechnet."



Im Westen musste die Sängerin ganz neu anfangen. Keiner habe sie gekannt. Sie habe dort gelernt, sich selbst darzustellen, sich einzuschätzen. Die Zeit im Westen habe sie klüger gemacht. 1996 zog Ute Freudenberg von Düsseldorf wieder zurück in ihre Heimatstadt Weimar.

Ute Freudenberg: Es gab in der DDR auch Dinge, die ich schätze

Obwohl die Sängerin Feinde im Land gehabt und deshalb die DDR verlassen habe, sei es Fakt, dass es auch Dinge in dem Land gegeben habe, die sie schätze. Dazu gehörten: Gleiche Schulbildung für alle, Talentförderung und die Betreuung in Kindergärten und Schulen.

Worte wie Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und Wertschätzung waren wichtig. Auch Herzlichkeit, weil wir doch alle aufeinander angewiesen waren. Ute Freudenberg Leipziger Volkszeitung

Das bedeute natürlich nicht, so Ute Freudenberg, dass alles toll im Land gewesen sei.

Ute Freudenberg kündigt im Dezember Karriere-Ende an

Im Exklusiv-Interview mit "Meine Schlagerwelt" sagte Ute Freudenberg Anfang Dezember 2022 dass sie 2023 ihre mehr als 50 Jahre andauernde Karriere beenden wird.

Die Tour im nächsten Jahr wird definitiv die letzte Tournee meiner Karriere werden. Und das Album, was ich gerade erarbeite, das wird auch das letzte Album meiner Karriere werden. Ute Freudenberg Meine Schlagerwelt