Refrain: "Das Land hinter dem Wind" Denn wir sehen uns wieder In dem Land hinterm Wind Wir sehen uns dort Wo viele Freunde schon sind Uns kann nichts mehr trennen Weil vereint wir da sind Wir bleiben für immer In dem Land hinterm Wind

Anfang Februar hatte Karl-Heinz Ulrich in einem Interview mit der Bild-Zeitung öffentlich gemacht, dass seine Frau verstorben ist. Nach dem Bericht starb Doris friedlich und ohne Schmerzen im Kreis ihrer Familie in einer Klinik in Hessen.



Die 70-Jährige hatte gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz seit Herbst 2021 tapfer gegen den Krebs gekämpft. Nach der Diagnose Brustkrebs hat Doris Ulrich einen Behandlungsmarathon mit Bestrahlungen, Hormontherapie, Entfernung der Lymphknoten und Chemotherapie durchgestanden. Im Sommer 2022 kam dann die Nachricht, dass der Krebs gestreut hatte, Ende 2023 wurde festgestellt, dass auch ihre Leber befallen war. Doch seine Frau, so Karl-Heinz im Bild-Interview, sei optimistisch geblieben. Auch als sie wenige Tage vor ihrem Tod ins Krankenhaus musste, habe sie fest damit gerechnet, wieder entlassen zu werden.