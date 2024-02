Dieter Bohlen kann auch anders: Er hätte sich zu seinem 70. Geburtstag auf Mallorca bei einer Poolparty und knallenden Champagner-Korken bejubeln lassen können. Doch der Musiker feierte mit seinen Fans und seinen Freunden und mit Musik. Außerdem hatte er ein Geschenk für seine Fans. Den Titel "Für all eure Jahre!".

Die Zeit sei nicht immer einfach gewesen, so der jetzt 70-Jährige weiter. Das neue Lied werde es allerdings nur bei seinen Konzerten geben, man könne den Track "im Herzen downloaden".

Bildrechte: IMAGO / mix1

Mit den DSDS-Gewinnern Alexander Klaws und Pietro Lombardi sang der Jubilar begleitet von Konfettiregen, Pyrotechnik und Luftballons, einige seiner Songs. Vor allem zu Pietro Lombardi pflegt der Juror von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ein enges Verhältnis. Wie Dieter der Bild-Zeitung offenbarte, telefoniert er täglich mit Pietro. "Der baut mich auch auf, sagt: 'Steh auf, reiß Dich zusammen!'"



Zwei Stunden unterhielt der "Modern-Talking"-Star im Berliner Theater am Potsdamer Platz seine Gäste und Fans mit Hits wie "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" oder "You're My Heart, You're My Soul".