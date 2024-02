"Die Hochzeit wird dann kommen, wenn der Kopf frei ist"

Hochschwanger und gehüllt in ein langes weißes Häkelkleid bekam Annemarie Eilfeld vor knapp eineinhalb Jahren einen romantischen Heiratsantrag von ihrem Verlobten Tim Sandt am Sandstrand von Mallorca. Seitdem ist viel passiert, nur noch keine Hochzeit. Im August 2022 kam ihr kleiner Sohn Elian zur Welt. Das hat Annemaries und Tims Leben erst mal so auf den Kopf gestellt, dass an eine Hochzeitsplanung nicht zu denken war.

Bildrechte: instagram.com/annemarie_eilfeld Doch nun, fast zwei Jahre später, hat Annemarie ihre Traumhochzeit ganz genau vor Augen. Vom Brautkleid über die Gästeliste bis hin zur Location weiß die junge Mutter ganz genau, was sie will. "Ich habe die Hochzeitsplanerin auf Schnellwahltaste, ich weiß genau, wo ich heiraten möchte, ich weiß schon fast exakt, welches Kleid ich anziehen möchte, ich weiß, welche Gäste kommen sollen!", erklärt die 33-jährige im Interview mit BUNTE.de auf der Berlin Fashion Week. Trotz genauer Vorstellungen ihrer Traumhochzeit kann diese im Moment noch nicht in die Tat umgesetzt werden.

Erst mal wollen wir auch eine tolle Hochzeit, eine Traumhochzeit und die kostet Geld. Und das meiste Geld fließt jetzt gerade in den Hausbau. Annemarie Eilfeld BUNTE

Weiter erklärt Annemarie: "Wir wollen so gerne heiraten, aber für uns ist es jetzt erst mal wichtig, das Haus zu bauen, weil wir schön wohnen wollen. Wir wollen einfach, dass das fertig ist und die Hochzeit wird dann kommen, wenn der Kopf frei ist für die Planung", betont die Sängerin.

"Eine Herausforderung für die Beziehung, für uns als Paar!"

Der Nestbau kommt also vor dem Ja-Wort. Verständlich, möchte man doch als frischgebackene Familie einen schönen Ort zum Wohlfühlen. Doch die Planung und Umsetzung des Eigenheimes ist nicht immer ganz einfach, verrät Annemarie. Denn oft gehen die Vorstellungen von ihr und ihrem Liebsten weit auseinander und es kann auch schon mal krachen:

"Tim ist sehr akribisch in der Planung, vor allem was die finanzielle Planung angeht. Ich bin die kreative Planung und das kommt sich halt manchmal ein bisschen in die Quere. Das ist schon eine Herausforderung für die Beziehung, auch für uns als Paar, für uns als Familie."

Bildrechte: imago images/Future Image