Einsame Margot Hellwig: Neuer Mitbewohner bringt wieder Leben ins Haus

Als Duo "Maria und Margot Hellwig" begeisterte die Sängerin Schlagerfans in ganz Europa mit ihrer Musik. 2010 starb ihre Mutter Maria im Alter von 90 Jahren, 2016 musste sich Margot Hellwig von ihrem Ehemann Arthur Lindermayr verabschieden. Die beiden waren 55 Jahre miteinander verheiratet und haben zwei Söhne. Da ihr Mann an Parkinson litt, und sie bei ihm sein wollte, beendete Margot Hellwig 2015 ihre Bühnenkarriere. In Florian Silbereisens "ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER" verabschiedete sie sich mit dem Lied "Sag beim Abschied leise Servus" von ihrem Publikum.