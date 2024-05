"Ich habe viel vor", sagte Ella Endlich im Podcast "Aber bitte mit Schlager" über ihre beruflichen Zukunftspläne. Ein Highlight für ihre Fans findet schon am 1. Juni 2024 statt. Die Künstlerin gibt dann ein "exklusives Clubkonzert" in Berlin: Unter dem Motto "Fans and Friends" nimmt sich die Musikerin zunächst Zeit, um sich mit ihren Fans zu unterhalten und stellt ihnen danach im Rahmen eines kleinen Bandkonzerts erste Ausschnitte einer neuen Bühnenshow vor.