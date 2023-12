"Weihnachten ist immer besonders und ich verbringe an Weihnachten immer mit meinem Vater gemeinsame Vater-Tochter-Zeit auf unseren Konzerten. Und jetzt steht das alles noch mal unter einem ganz anderen Stern und fühlt sich wunderbar an! Ich bin so voller Liebe und dankbar, dass ich jetzt an diesem Punkt meines Lebens Mutter sein darf", verkündet sie glücklich im Interview.