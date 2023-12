Seit fünf Jahren ist Eloy de Jong mittlerweile musikalisch solo unterwegs und blickt auf eine lange Karriere zurück. Trotzdem ist der gebürtige Holländer so bodenständig geblieben. Kein Wunder, dass seine Fans ihn lieben. Zuletzt begeisterte er sie im gemeinsamen Duett mit Pia Sophie zu "1000 Kerzen" in Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter".

Einer der vielen Momente, die für Eloy wie ein Geschenk sind. Denn auf Materialistisches legt er keinen großen Wert. "Was man geschenkt bekommt, das weiß man nicht mehr. Aber solche Momente, die schätze ich wirklich total", erklärt Eloy. Gemeint ist damit seine schönste Kindheitserinnerung an Weihnachten, die er im Interview mit "Meine Schlagerwelt" verrät.

"Ich bin ja in Holland aufgewachsen und wir hatten in Holland eigentlich fast niemals Schnee. Aber einmal zu Weihnachten hat es nachts angefangen zu schneien und dann hat meine Mama mich wachgemacht und gesagt ‚Schau mal, es schneit‘. Denn sie wusste, was für ein Winterkind ich eigentlich bin. Und dann bin ich gemeinsam mit meiner Mama und meiner Schwester durch den Park gelaufen, mitten in der Nacht. Und das ist so eine tolle Erinnerung", schwärmt er.