Bildrechte: imago/Future Image

Für die Kinder in den Niederlanden, so Eloy, gibt es die Geschenke nicht am 24. Dezember, sondern bereits am fünften. Dann kommt der Sinterklaas, der einen roten Mantel trägt und einen Bischofsstab. Eloy selbst beschenkt seine Fans bereits am 1. Dezember, dann veröffentlicht er um 18:00 Uhr das Weihnachts-Duett "1000 Kerzen", das er gemeinsam mit der Sängerin Pia-Sophie aufgenommen hat. Einen Tag später feiern beide mit dem Song Fernseh-Premiere in Florian Silbereisens "ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER". Eloy hat zudem sein aktuelles Album "Viel mehr als das Beste" mit in die Chartsendung gebracht, welches ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen könnt.