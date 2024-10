Im Herbst 2023 stellte André Rieu Emma Kok der Musikwelt vor: Die 15-Jährige sang bei Rieus Open-Air in Maastricht den Titel "Voila" - "Seht her" . Nach Emmas Auftritt erhob sich das Publikum von den Plätzen. Ihr Auftritt wurde millionenfach im Internet angesehen. Superstar Helene Fischer holte sie im Dezember 2023 in ihre "Helene Fischer Show" und sang mit Emma im Duett "Voila". Auch hier reagierte das Publikum mit Standing Ovations.

Die Sängerin leidet seit ihrer Geburt an einer Magenlähmung, einer Gastroparese. Betroffene können Nahrung nicht so aufnehmen, wie Gesunde, sondern müssen über einen Schlauch ernährt werden. Emma ist 22 Stunden am Tag mit einer Magenpumpe verbunden, die sie künstlich ernährt. Die junge Musikerin muss ihre Pumpe immer in einer Tasche bei sich tragen. Doch die Musik gibt Emma Mut. Wenn sie auftritt, stellt sie die Tasche ab.