Die Enttäuschung der jungen Schlagerkandidatinnen war groß, ebenso der Schock vieler Schlagerfans: Noch vor dem offiziellen Ende der Abstimmungsphase hatte "Meine Schlagerwelt" ein Newcomer-Voting zum "Hit des Monats – Mai" abgebrochen, weil unregelmäßige Stimmabgaben registriert worden waren - trotz hoher Sicherheitsstandards. So war es etwa notwendig, einen Sicherheitscode einzugeben, der zuvor per SMS an jede teilnehmende Nutzerin geschickt wurde. Pro Tag konnte mit jedem Handy auch nur einmal abgestimmt werden. Offenbar war es jedoch trotzdem gelungen, die Abstimmungsregeln zu umgehen.