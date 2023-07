Die Aufnahme des Sängers bei TEAM 5ÜNF war alles andere, als ein Schnellschuss. Schon vor drei Jahren stand Damien auf Jay Khans Wunschliste, als dieser die Band plante, verriet der Engländer am Schlagerwelt-Mikrofon. Damals, so wie bei einer zweiten Anfrage hat es nicht gepasst. Nun beim dritten Versuch hat es endlich geklappt, den Wunschkandidaten zu verpflichten:

Im Frühjahr 2021 gründeten Jay Khan (2005 bis 2009 Mitglied bei US5) und Marc Terenzi (1999 bis 2004 Sänger und Gitarrist bei Natural) TEAM 5ÜNF. Die Band covert Boyband-Klassiker in deutscher Sprache. Im März 2021 erschien die Debüt-Single "Komm zurück zu mir", eine deutschsprachige Version von Take Thats "Back for Good".