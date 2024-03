Bildrechte: icture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Daniel Schäfer

Zum 20. Jubiläum der Tour "Das große Schlagerfest XXL" geht Florian Silbereisen in diesem Jahr mit zahlreichen Schlagerstars auf Konzertreise. Beim Auftakt am 23. März in Riesa sagte der Moderator im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur weiter: "Das alles ist größer geworden - die Konzerte, die Shows. Aber es hat mir vorher auch Spaß gemacht, vor 200 Leuten zu spielen. Und wenn ich irgendwann mal wieder in kleineren Häusern und auf kleinen Geburtstagsfeiern spiele, dann ist das auch schön."