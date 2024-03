"Es war wie ein Hochsicherheitstrakt", verriet Riverboat-Moderator Wolfgang Lippert. Er führte zusammen mit Kim Fisher durch die falsche Riverboat -Runde, die der Vorwand für die große Samstagabend-Show war. Doch selbst die vermeintlichen Riverboat-Gäste waren nur so halb informiert. "Jeder wusste irgendwas, aber keiner wusste irgendwas", fasst es Moderatorin Kim Fisher mit einem Schmunzeln zusammen.

Das Produktions-Team ließ auch viele Schlagerstars im Unklaren, für welche Show sie genau eingeladen wurden. "Ich hab meinen Auftritt normal geprobt und man sagte mir nur, Florian kann jetzt nicht", verriet etwa Florians Duett-Partner Thomas Anders . Erst am Abend vorher sei er in die Überraschungspläne eingeweiht worden.

Doch für einen kurzen Moment stand die ganze Überraschung für Florian Silbereisen auf der Kippe, wie Ross Antony lachend erzählte: "Ich hab ihn kurz gesehen auf der Toilette. Ich so: "Oh nein…" Und dann bin ich wieder so weg gerannt und habe gelacht und gehofft, dass er das nicht gehört hat."