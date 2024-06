Ich habe ein Lied ausgesucht, das Mut macht. Wir leben in turbulenten Zeiten. Und ich habe sehr viele Briefe bekommen von Menschen, die sich bedankt haben für dieses Lied, weil es ihnen durch eine schwere Zeit geholfen hat.

Auf der einen Seite, so Fendrich weiter, habe ihn das sehr berührt. Auf der anderen Seite habe es ihm gezeigt, wie wichtig Musik in unserem Leben sei. Der österreichische Sänger hatte für seinen gemeinsamen Auftritt mit Florian Silbereisen in dessen Show seinen Titel "Die, die wandern" gewählt. Sein Großvater habe immer gesagt: "Wenn Du dich im Wald verirrst, darfst Du dich nicht unter einen Baum setzen und weinen, sondern Du musst weitergehen, dann findest Du wieder nach Haus."