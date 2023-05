"Bissel sporteln, bissel wandern" So macht Florian Silbereisen diesen Sommer Urlaub

Ans Wasser oder in die Berge? Für die meisten Menschen ist das wohl die alles entscheidende Frage bei der Sommerurlaubsplanung. Für Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen ist die Antwort ganz klar: beides! Im Interview mit dem ORF plauderte der 41-Jährige vor Kurzem über seine Sommerplanung. Für ihn steht jedoch erst einmal viel Arbeit an.

Aktuell ist er für das "Traumschiff" unterwegs, danach sind die Vorbereitungen für die großen Schlagershows im Juli angesagt. "Im August lasse ich es dann aber auch mal ruhiger angehen und dann genieße ich die Zeit am See" , erzählt der Entertainer.

Vor dem Urlaub stehen für Florian Silbereisen noch einige Shows an. Bildrechte: IMAGO / Tinkeres

Auf seinem Sommerprogramm stehen aber auch sportliche Aktivitäten: "Ein bissel sporteln, ein bissel wandern, ein bissel bergsteigen und das ein oder andere Mal ins kühle Nass springen."



Silbereisen, der für die ZDF-Produktion "Das Traumschiff" als Kapitän Max Parger die schönsten Ecken der Welt erkunden darf, zieht es für den privaten Urlaub jedoch nicht in die Ferne. Der 41-Jährige lebt seit einiger Zeit in einem Haus am Mondsee in Österreich. Dort habe man alles, was man braucht, betont er, die Berge und die wunderschönen Seen.