"Mama ist die Beste" gilt auch bei Schlagersänger und Starmoderator Florian Silbereisen . In der großen NDR-Dokumentation "70 Jahre Samstagsabend-Show" hat der 42-Jährige erzählt, dass er vor jeder seiner Sendungen mit seiner Mama Helga spricht:

Die Mama ist mit Sicherheit der allergrößte Fan. Die Anrufe finden bei mir vor der Show statt, wir telefonieren immer vorher. Ich will mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn sie dann mal nicht mehr anrufen würde…

Wie in der Dokumentation zu sehen ist, befindet sich Florian Silbereisen mit diesem tollen Mutter-Sohn-Ritual in bester Gesellschaft. Die 2006 verstorbene Moderatoren-Legende Rudi Carrell telefonierte ebenfalls zu jeder seiner Shows mit seiner Mutter Catharina bis zu deren Tod 1990. Allerdings rief der Niederländer im Gegensatz zu Florian Silbereisen immer erst nach seinen Shows an.