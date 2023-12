Florian Silbereisen zeigt seine Verehrung für den Weltstar aus Paris so offenkundig, dass sogar schon spekuliert wurde, ob er in die Sängerin verliebt sei. Verliebt ist er nicht, aber dankbar:

Als noch nicht so viele an mich geglaubt haben, hat sie mich unterstützt. Dafür werde ich ihr immer dankbar sein.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit seiner allerersten Samstagabendshow sei sie sein Glücksbringer gewesen. Auch bei seiner Adventsfest-Show-Premiere habe sie ihm zur Seite gestanden, so der Moderator. Und nun war Mireille Mathieu bei der 20. Ausgabe des Adventsfestes der 100.000 Lichter dabei. Der "Spatz von Avignon" kündigte in der Show an, dass sie im nächsten Jahr, dann steht sie seit 60 Jahren auf der Bühne, auf Abschiedstournee geht. Diese werde sie durch Deutschland, Österreich, Kanada und Frankreich führen. Als die 1,53 Meter große Sängerin gemeinsam mit Florian Silbereisen "Heidschi Bumbeidschi" sang, war das Publikum sichtlich ergriffen.