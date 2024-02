Spielen wird G.G. Anderson die Hauptrolle in der Romanverfilmung " Splitter in unseren Herzen ". Das Buch wurde von Kristina Böhm , Tochter des Schauspielers Karlheinz Böhm ("Sissi"), verfasst und soll auf der Leipziger Buchmesse 2024 vorgestellt werden. Ihres Zeichens ist die 65-Jährige nicht nur selbst Schauspielerin ("Der Bergdoktor") und Buchautorin, sondern auch Schlagersängerin. Bei einer Show von Andy Borg lernten sich die beiden kennen und stellten schnell fest, dass sie zusammenarbeiten wollen:

Nach der Sendung habe ich alle zum Italiener eingeladen. Da sagte sie mir dann, dass sie mich unbedingt für die Verfilmung ihres Buches "Splitter in unseren Herzen" haben will. Ich sei perfekt für die Hauptrolle.

In seiner Rolle wird G.G. Anderson einen Vater verkörpern, der seine Tochte retten möchte. Die Geschichte soll verschiedene menschliche Schicksale abbilden. "Wer nah am Wasser gebaut ist, so wie ich... Da muss man einige Taschentücher bereithalten," kündigte er die Tragödie an.