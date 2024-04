Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

"Willkommen in meinem Leben" Hansi Hinterseers Kinofilm feiert Premiere

26. April 2024, 15:39 Uhr

Erfolgreicher Skirennläufer, gefeierter Sänger und Schauspieler. Hansi Hinterseer ist Anfang dieses Jahres 70 geworden - jetzt gewährt er in dem Kinofilm "Willkommen in meinem Leben" Einblick auf Höhen und Tiefen. Am 30. April feiert der Streifen im Europapark Rust Premiere und der Held des Films ist dabei.