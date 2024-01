Es war Hannelores Wille und ist der meinige, dass Helmut nach meinem Tod das Haus erbt und alles, was wir in den letzten Jahren zusammen erarbeitet haben. Das haben wir so vereinbart und steht auch so in Hannelores Testament.

Mit Helmut Werner, dessen Ehefrau Nicole und dem gemeinsamen Baby Lennie will der Sänger im kommenden Frühjahr in sein Haus zurückkehren. Nach dem Tod von Hannelore hatte der Manager Heino in seinem Zuhause aufgenommen. Heino in dem Interview: "Allein könnte ich nicht in das Haus zurückgehen, da würde ich verrückt werden. Aber Helmut und Nicole machen alles für mich – und ihr Baby Lennie bringt mir auch in meiner Zeit der Trauer ein bisschen Freude."

Auch seinen 85. Geburtstag am 13. Dezember 2023 feierte der Sänger gemeinsam mit Helmut Werner.