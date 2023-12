Heino und Hannelore: Die beiden sind nicht nur 44 Jahre lang miteinander verheiratet gewesen. Sie waren, so oft es ging, zusammen. Hannelore begleitete ihren Mann zu seinen Konzerten, saß immer in der ersten Reihe. Das Paar hat keine gemeinsamen Kinder, aber sie hatten sich.

In diesem Jahr nun muss Heino Weihnachten ohne seine geliebte Frau überstehen. Doch der Sänger ist nicht allein, er verbringt die Feiertage mit und bei der Familie seines Managers Helmut Werner. Am 23. Dezember, so Heino, würden sie zu Hannelore auf den Friedhof gehen. Heiligabend soll der Christbaum geschlagen und gemeinsam geschmückt werden, auch das Singen von Weihnachtsliedern sei geplant.

Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Hannelore Kramm war am 8. November im gemeinsamen Haus des Paares in Kitzbühel gestorben. Die Nachricht vom Tod seiner Frau erreichte Heino, als er zur Aufzeichnung einer TV-Show in Berlin war. Heinos Manager Helmut Werner hatte zur Todesursache bekannt gegeben, dass Hannelore Kramm an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben sei. Heino hielt den Tod seiner Frau eine Woche geheim - er wollte sich in aller Stille von der Liebe seines Lebens verabschieden. Erst am 15. November erfuhr die Öffentlichkeit vom Tod der 82-Jährigen.