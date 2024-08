Heino wird in den USA in drei verschiedenen Städten auftreten: New York, Philadelphia und in der Kleinstadt Rahway (New Jersey). Der letzte Veranstaltungsort sticht heraus, denn gerade für das Konzert in der 30.000-Einwohner-Stadt bekommt der Sänger die höchste Einzelgage seiner Karriere: Beeindruckende 150.000 Euro soll er laut der Bild-Zeitung für den rund 90-minütigen Auftritt erhalten!

Die Summe soll dabei von einem deutschen Unternehmer bezahlt werden, für dessen Firma Heino auch als Werbegesicht dient. Zu der Gage, welche bereits vorab gezahlt worden sein soll, wollte sich der Musiker nicht äußern:

Ich freue mich, bald meine amerikanischen Fans in den USA wiederzusehen. Über meine Gage spreche ich nicht, aber es ist richtig, dass ich noch nie mehr Geld für einen einzelnen Auftritt bekommen habe. Heino Bild-Zeitung

Üblicherweise liegt seine Gage in Deutschland eher bei 60.000 Euro pro Konzert. Auch für die Auftritte in New York und Philadelphia soll der 85-Jährige laut Bild-Zeitung in diesem Rahmen entlohnt werden.



In den USA kann sich Heino auf eine treue Fangemeinde verlassen, insbesondere unter Auswanderern und deutschstämmigen Amerikanern, von denen besonders viele in den Bundesstaaten New York und New Jersey leben. Auf Plakaten wird der Sänger als "die Stimme der Heimat" beworben. Kein Zufall also, dass Heino genau dort auftreten möchte:

Tatsächlich werden hier deutsche Traditionen und deutsches Brauchtum noch liebevoll gepflegt. Mehr als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Natürlich gefällt mir das sehr. Heino Bild-Zeitung

Vor 30 Jahren konnten amerikanische Fans Heino das letzte Mal in den USA live erleben. Bei dem Auftritt im Jahre 1994, ebenfalls in New Jersey, lauschten tausende Fans der Schlagergröße.

Doch auch privat war Heino immer wieder in den Vereinigten Staaten: Zusammen mit seiner verstorbenen Frau Hannelore reiste er wiederholt über den Atlantik, wobei sie insbesondere New York, Las Vegas und Florida besuchten.



Seine Rückkehr in die USA könnte somit nicht nur ein finanzieller Meilenstein seiner Karriere sein, sondern auch eine Herzensangelegenheit.