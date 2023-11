Bildrechte: MDR/Universal Music/Sandra Ludewig

Der kommende Weihnachtsfilm von Disney wird den Namen "Wish" (deutsch "Wunsch") tragen. Das Musical wird dabei tatkräftige Unterstützung von einer der beliebtesten Schlagersängerinnen des Landes erhalten. Helene Fischer gab jetzt bekannt, dass sie den Song für den Abspann singen wird. Schon vor der Kinopremiere am 30. November 2023 können Fans in den Titel "Weil der Wunsch es wert ist" hineinhören: Bereits ab dem 17. November 2023 gibt es das Lied auf den Musikstreamingplattformen zu hören.



Obendrein gab Helene jüngst erst bekannt, dass ihre beliebte "Helene Fischer Show" zu Weihnachten ein Comeback haben wird. Thematisch passend zum Weihnachtsfilm wird die Show am 25. Dezember 2023 im Fernsehen zu sehen sein.