Gold und Platin Helene Fischer feiert "berauschenden" Abend bei den Schlagerchampions

Schon als Florian Silbereisen den goldenen Umschlag in der Hand hielt und die Gewinnerin in der Kategorie "Tournee des Jahres" ankündigte, wussten Fans im Berliner Velodrom Bescheid. Jeder weitere Satz wurde vom Kreischen der Helene-Fans begleitet. Und dann war es soweit: Der Schlager-Superstar betrat im goldenen Glitzer-Oberteil die Bühne und sang ihren Song "Spiele" vom Erfolgs-Album "Rausch". Genau für diesen Longplayer erhielt sie außerdem die Platin-EINS. Helene Fischer räumte also gleich doppelt ab.