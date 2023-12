71 unglaubliche Konzerte umfasste die Mega-Tour von Helene Fischer in diesem Jahr. Nun bekommt die 39-Jährige noch einmal einen ganz besonderen Auftritt. Das Konzert-Highlight der Pop-Ikone zeigt die ARD ungekürzt und mit allen Hits, packender Akrobatik und Feuer- wie Wasser-Elementen am 27. Januar 2024 um 20.15 Uhr in einer perfekt inszenierten Show.

Der preisgekrönte Filmemacher Paul Dugdale (u.a. Emmy Award für "An Evening with Adele") fängt die emotionalen Momente und Highlights der Show so gekonnt ein, dass dieser Konzertfilm alles bisher Dagewesene übertrifft und damit neue Maßstäbe setzt.

Helene Fischer gehört mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Das aktuelle Album "Rausch" hat mittlerweile Doppel-Platin erreicht und mit der neuen Version von "Atemlos durch die Nacht" eroberte sie vor wenigen Wochen Platz #1 der Single Charts.

Atemlos: Platz Eins zum Jubiläum

Auch wenn Helene Fischer mittlerweile unzählige Hits feiern konnte, so ist "Atemlos durch die Nacht" auch nach zehn Jahren noch ihr Über-Hit. Der Song stammt aus der Feder der Schlagersängerin und -komponistin Kristina Bach und wurde am 29. November 2013 in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht. Obwohl der Song schnell zum Ohrwurm und großen Hit wurde, kletterte er in den Charts zunächst "nur" bis auf Rang drei. Doch der Hit hielt sich über zwei Jahre in den Top 100 und wurde so zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Songs aller Zeiten.