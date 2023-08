Am 25. August geht in Köln die "Rausch"-Tournee von Schlagerstar Helene Fischer weiter. Bei ihrer bisherigen Tour hatte sich die Sängerin bei ihren riskanten Akrobatik-Einlagen bereits zwei Mal erheblich verletzt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, gehen die Shows dennoch offenbar genauso weiter, wie bisher.

Das Konzert wird im vollen Umfang – wie bisher – ab dem 25. August in Köln fortgesetzt. Von konzeptionellen Änderungen ist nicht auszugehen.

Die jetzt anstehenden Konzerte von Helene Fischer in der Kölner Lanxess-Arena vom 25. August bis 2. September 2023 sollten eigentlich bereits im März bzw. April stattfinden. Da sich die Sängerin während der Proben eine Rippenfraktur zugezogen hatte, musste der Tourstart um drei Wochen verschoben werden.

Die 39-Jährige bietet eine Show, die in der Schlagerwelt einmalig ist. Gemeinsam mit den Artistinnen und Artisten des Cirque du Soleil wagt sich Helene aufs Trapez und schwebt singend hoch über dem Publikum. Für Helene Fischer ist die Akrobatik ein fester Bestandteil ihrer Performance, dafür trainiert sie hart. Trotz aller Perfektion besteht das Risiko, sich zu verletzen. Diese Erfahrung musste Helene bei ihrer aktuellen Tournee bereits zwei Mal verkraften. Kurz vor dem Start musste die Tour wegen der Rippenfraktur verschoben werden, am 19. August folgte der Unfall am Trapez.