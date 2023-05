"Das macht mich wahnsinnig!", sagte Howard Carpendale im Gespräch mit den MDR Riverboat-Moderatoren Klaus Brinkbäumer und Kim Fisher. Der Schlagersänger kritisierte im Folgenden den Umgang mit dem Thema Tod in Deutschland:

Was mich stört ist, wie man in diesem Land […] nicht klarkommt mit dem Tod und der Pflege […] besonders, da ich auch langsam älter werde. Howard Carpendale MDR Riverboat

Die Tabuisierung des Todes in der Bundesrepublik kann der Künstler weder verstehen noch akzeptieren. Für ihn gehört der Tod zum Leben dazu und deshalb sollte auch offen darüber gesprochen werden, so Carpendale.

"War ein geiles Leben"

Nach schwierigen Anfängen, startete Howard Carpendale in den 60er Jahren seine Musikkarriere in Deutschland. Bildrechte: IMAGO / United Archives Aber selbst in seiner eigenen Familie hat der Sänger Schwierigkeiten das Thema Tod anzusprechen, denn sein privates Umfeld hat auf darauf keine Lust: "Ich sage das schon seit fünf Jahren: 'Können wir uns mal alle hinsetzen? Ich möchte euch etwas sagen'. Und sie sagen: 'um Gottes Willen wir haben doch noch so viel Zeit", so Carpendale.

Wenn das unausweichliche dann passiert, wünscht sich der Künstler nur eines von seiner Familie und seinen Freunden: "Am liebsten wäre es mir, wenn es soweit ist, dass ihr sagt: 'Es war ein geiles Leben!"

Fast 60 Jahre Bühnenerfahrung - 50 Millionen verkaufte Tonträger

Seit über 57 Jahren steht Howard Carpendale auf der Bühne, seine größten Erfolge feierte der Musiker im deutschsprachigen Raum. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten Schlagerinterpreten überhaupt. Nachdem Howard Carpendale in den 60er Jahren seine Karriere zunächst in England und später in Deutschland startete und auch hier seinen Lebensmittelpunkt hatte, zog er später für ca. 20 Jahre in die Vereinigten Staaten, bevor wieder in die Bundesrepublik zurückkam.