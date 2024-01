Bildrechte: imago images/United Archives

Eigentlich wollte Howard Carpendale Profi-Sportler werden, ging deshalb 1966 nach England. Um Geld zu verdienen, sang er nebenbei in einer Bar. Vier Jahre später gewann er den Deutschen Schlagerwettbewerb. Mit Hits wie "Hello again" oder "Du fängst den Wind niemals ein" feierte er seine größten Erfolge. 2003 kündigte er seinen Rückzug aus dem Musikbusiness an, wollte sich neuen Aufgaben widmen. Dazu kam es jedoch nicht, der schier endlose Kampf gegen die Alkohol-Sucht seiner Frau ging weiter. 2006 brach Howard Carpendale zusammen. Der einstige Leistungssportler, so Carpendale, habe nur noch dagesessen und an die Wand gestarrt, tagelang.