Mit einem emotionalen Highlight ging sie los: Die Gala der Goldenen Henne 2023. Der erste Preisträger konnte sich nicht nur über die Trophäe freuen, sondern auch über den Mann, der die Henne übergab. Howard Carpendales ältester Sohn Wayne (46) überraschte seinen Papa mit dem Ehrenpreis.

"Ich habe Tage auf diesen Moment gewartet", sagte er nachdem er die Bühne betrat und ließ eine emotionale Laudatio auf seinen Vater folgen.

Ich kann sagen, dass ich in 46 Jahren, meinen Vater noch nie halbherzig auf der Bühne gesehen habe. Wayne Carpendale

Doch auch die Tiefpunkte im Leben seines Vater, wie etwa seine Depressions-Erkrankung, sprach er an. Mit Tränen in den Augen erzählte er: "Irgendwann stand ich vor der Haustür in Florida und habe gesagt: "Ich werde nicht ohne dich zurück nach Deutschland fliegen." Wir suchen dir Hilfe." Kurz darauf übergab er seinem Papa die Ehren-Henne.

Wayne Carpendale und Howard Carpendale mit Lebensgefährtin Donnice Pierce, 2014. Bildrechte: imago images/Future Image Der 77-jährige Sänger war völlig geplättet. Zuvor talkte er noch ganz locker mit Florian Silbereisen über seine Karriere und neue Projekte, sang nicht nur seinen neuesten Hit, sondern auch ein Medley mit seinen größten Songs und nahm im Anschluss im Publikum Platz. Doch sein großer Auftritt sollte erst noch kommen.



Denn plötzlich holte Florian Silbereisen Wayne Carpendale auf die Bühne. Der hielt sein Papa eine emotionale Laudatio und holte ihn dann zu sich auf die Bühne. Die beiden sind schon seit Jahren nicht mehr gemeinsam aufgetreten, was den Moment nicht nur für sie, sondern auch für das Publikum noch besonderer machte.

Letztes Album steht in den Startlöchern

Der Zeitpunkt für den Preis könnte kaum besser sein. In einer Woche erscheint Howard Carpendales neues Album "Let’s do it again" (deutsch: Lass es uns nochmal machen). Es soll sein letztes Studio-Album werden. "Mit diesem Album ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören", sagte vor einigen Wochen in einer Talkshow. Konzerte will er jedoch auch weiterhin geben.