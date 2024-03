Am 14. Mai 2024 steht Sänger Howard Carpendale zum Premieren-Konzert seiner "Let’s do it again"-Tour im sächsischen Zwickau auf der Bühne. Danach folgen weitere 15 Bühnenshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An sich und seine Auftritte hat der 78-Jährige immer noch die höchsten Ansprüche: