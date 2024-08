Bildrechte: imago images/Future Image

Außerdem postete die 47-Jährige in der Story: "The older you get, the more you realize that it isn’t about the material things, pride, or ego. It's about our hearts and who they beat for." ("Je älter man wird, desto mehr wird einem klar, dass es nicht um materielle Dinge, Stolz oder Ego geht. Es geht um unsere Herzen und darum, für wen sie schlagen."

Auf ihrem Instagram-Account zeigt Jana Ina gern lustige Fotos und Videos ihrer zwei Lieblinge. Damit erwärmt sie auch die Herzen ihrer Follower. Zum einem Video von Cici und Mimi schrieb zum Beispiel ein Follower: "Ich arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Handicap. Meine Klienten haben sehr viel gelacht. Danke!"