Am 11. August 2023 überraschten Joelina Drews und Lucas Cordalis mit der Veröffentlichung ihres Duetts "Wenn der Regen auf uns fällt" . Danach ging es Schlag auf Schlag: Am 12. August traten sie mit ihrem Song in Florian Silbereisens Schlagerstrandparty auf, einen Tag später im ZDF-Fernsehgarten.

"Wenn der Regen auf uns fällt" ist eine Coverversion des 80er-Hits "When the rain begins to fall". Doch auch die deutsche Version gab es bereits: Noch in den 80er-Jahren hat sie Costa Cordalis zusammen mit Schlagerlegende Lena Valaitis gesungen und die Herzen der Schlagerfans erobert. Den Traum ihrer Väter, ein Drews-Cordalis-Duett, haben Joelina Drews (27) und Lucas Cordalis (59) Wirklichkeit werden lassen. Wieviele Herzen sie mit ihrem Hit begeistern werden, bleibt spannend.