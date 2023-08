Lucas in weißem Jeans-Outfit und Glitzer-Shirt, Joelina ebenfalls in weiß mit Minirock und gelbem Top, passten voll in das 80er-Jahre-Motto der Show und rockten mit dem temporeichen Song gemeinsam die Bühne. Papa Jürgen und Mama Ramona schauten ihrer Tochter voller stolz zu.

Lucas bei einem gemeinsamen Auftritt mit Papa Costa Cordalis im Jahr 2009. Bildrechte: imago/Hoffmann

Nach dem stimmungsvollen Auftritt brandete nicht nur Jubel auf, bei Jürgen Drews kullerten auch ein paar Tränen der Rührung. Und auch Joelina und Lucas waren berührt. "Für mich natürlich ein unglaubliches Gefühl", sagte Lucas Cordalis und Joelina fügte mit Blick auf ihren Papa an: "Ich hoffe, dass er stolz auf mich ist."



"Wenn der Regen auf uns fällt" ist eine Coverversion vom 80er-Hit "When the rain begins to fall". Doch auch diese deutsche Version gab es bereits: Noch in den 80er-Jahren hat sie Costa Cordalis zusammen mit Schlagerlegende Lena Valaitis gesungen und die Herzen der Schlagerfans erobert. Nun trat Lucas mit Joelina dieses Erbe an und gemeinsam erfüllten sie nebenbei noch einen Herzenswunsch ihrer Väter: Ein Drews-Cordalis-Duett.