Joey Kelly's Family, das sind Joey Kelly, seine Frau Tanja und ihre vier Kinder. Die Hauptbotschaft ihres ersten gemeinsamen Songs "Nur zusammen" ist das Gefühl der Verbundenheit in der Familie. Im Adventsfest der 100.000 Lichter feierte die Familienband ihr Debüt. Auf Florian Silbereisens Frage an Joey Kelly, wie es ist, nicht mit den Geschwistern, sondern der eigenen Familie Musik zu machen, antwortete Joey: "Es fühlt sich viel besser an." Außerdem wollte der Moderator wissen, wer der Chef in der Band ist.