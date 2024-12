Kurz vor Weihnachten veröffentlichte die Bild-Zeitung einen Artikel, in dem Johanna Mross verriet, dass sie einen Freund hat und dass er gern Plätzchen nascht. Mehr nicht! In einigen Medien hieß es daraufhin, dass Johanna frisch verliebt sei. Doch das stimmt nicht. Der 23-Jährigen ist es gelungen, ihre Liebe über Jahre geheim zu halten.

Wir sind seit fünf Jahren zusammen, genießen das in aller Stille.

Johannas Mama, Stefanie Hertel, hatte ihre Tochter sorgsam vor der Öffentlichkeit abgeschirmt. Die Tochter des ehemaligen Traumpaares der Volksmusik, Stefanie Hertel und Stefan Mross, trat erst vor die Kameras, als sie erwachsen war. Sie hatte sich entschieden, gemeinsam mit ihrer Mama Stefanie und deren jetzigem Ehemann Lanny Lanner, in der gemeinsamen Countryband zu musizieren. Bis dahin sah man Johanna weder in den sozialen noch in den Print-Medien.