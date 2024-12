Stefanies Vater Eberhard Hertel war im Juni 2024 im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie Stefanie Hertel in einem Interview mit Schlagerradio erzählte, erlebt sie deshalb dieses Jahr die Weihnachtszeit mit gemischten Gefühlen.

Schon seit vielen Jahren geht die Familie Hertel in der Weihnachtszeit gemeinsam auf eine Tournee. Auch Eberhard Hertel, selbst ein bekannter Sänger volkstümlicher Musik, war immer dabei. Sein Tod hinterlässt auf der Tour eine Lücke.

Auch im hohen Alter ist er immer mitgekommen. Wir hatten sehr gehofft, dass er auch in diesem Jahr mitkommen kann, aber das ist leider nicht so.

Erfreulich ist dafür, dass Stefanies Tochter, Johanna Mross, mit von der Partie ist. Die 23-Jährige wird zusammen mit ihrer Mutter und Stiefvater Lanny Lanner zum ersten Mal die Weihnachtstradition in der nächsten Generation fortführen.

"Johanna konnte bislang nicht mit, da sie ja erst in der Schule und anschließend in der Ausbildung war. Diese hat sie nun im Frühjahr erfolgreich abgeschlossen und jetzt erfüllen wir uns den Wunsch, dass wir als Family-Band nun gemeinsam auf Christmas-Tour gehen", so Stefanie Hertel im Vorfeld gegenüber schlagerpuls.com.



Für die Tour hat sich die Familie ein ganz spezielles Programm ausgedacht. Neben traditionellen und modernen Weihnachtsliedern soll auch ihr Vater eine Rolle spielen.