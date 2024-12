Bisher war sehr wenig über den Mann an der Seite von Johanna Mross bekannt und wie die Bild-Zeitung berichtet, soll dies auch so bleiben. Im Gespräch mit dem Blatt verrät die 23-Jährige nur einige kleine Details über ihren Partner: Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Feier von gemeinsamen Freunden. Er kommt aus Bayern, arbeitet als Handwerker in der Autobranche und hat mit der gelernten Konditorin das große Los gezogen, denn: Er liebt, wie auch Johanna, süßes Gebäck: "Er nascht am liebsten Plätzchen direkt vom Blech", verrät Johanna im Interview.