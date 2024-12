Eigentlich freuen sich in der Familie Drews alle, dass sie nun endlich so nah beieinander sind. Im Interview mit der Abendzeitung München sagt Joelina, dass jedoch zwei wichtige Menschen in der Familienrunde zu Weihnachten fehlen werden: Joelinas geliebte Oma, die im Sommer 2023 gestorben ist, und auch ihr Opa.

Mein Opa wird leider nicht kommen. Er möchte heuer noch nicht allein zu uns reisen. Vielleicht klappt es nächstes Jahr, aber im Moment tut er sich noch ein bisschen schwer. Joelina Drews Abendzeitung München

Wie bei vielen anderen Familien darf auch hier der geschmückte Weihnachtsbaum nicht fehlen. Joelina verrät außerdem, dass traditionell Ente mit selbstgemachtem Rotkohl und Knödeln zu Weihnachten auf den Tisch kommt. In Sachen Geschenke hätten sie verabredet, sich nichts zu schenken. Allerdings sei es auch in Ordnung, so die 29-Jährige, wenn man eine witzige Idee habe und dann doch eine Kleinigkeit schenke. Auf eine Sache kann Joelina jedoch nicht verzichten.

Was ich immer mache, ist, eine Karte zu schreiben – das gehört als Tradition bei mir einfach dazu. Das Beisammensein sollte dann Geschenk genug sein. Joelina Drews Abendzeitung München

Singen würden sie unter dem Weihnachtsbaum eher nicht. "Das lassen wir meist vom Band abspielen. [...] Letztes Jahr haben wir einen Weihnachtssong aufgenommen, der wird mit Sicherheit auch an dem Abend laufen."

Pläne für 2025

Joelina Drews verrät in dem Interview über ihre Vorhaben im Jahr 2025 lediglich, dass es unterhaltsam und musikalisch wird. Konkreter wird es dagegen, was die Pläne ihrer Eltern betrifft. Jürgen und Ramona Drews hätten vor, so Joelina, ihr Haus in Dülmen, in dem sie 25 Jahre gewohnt haben, im nächsten Jahr zu verkaufen. Über ihre Wünsche für das neue Jahr sagt Joelina:

Ganz simpel: Gesundheit, dass sich die politische Situation in Deutschland verbessert und wir alle wieder klarkommen. Man möchte auch in Zukunft hier leben und nicht um sein Zuhause bangen müssen. Joelina Drews