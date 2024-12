Bildrechte: imago images / HOFER

Allerdings gibt es nicht nur freudige Neuigkeiten aus dem Hause Drews. Wie Jürgen Drews jüngst in einem Interview mit der "Freizeit Revue" erzählte, leidet seine Frau Ramona seit einiger Zeit an Arthrose. "Mein Knorpel ist so beschädigt, dass ich das Bein möglichst gestreckt halten soll," so die 51-Jährige, die bereits eine Krebserkrankung hinter sich hat.



Gut sei, so Jürgen in dem Gespräch, dass die Beschwerden wegen seiner Polyneuropathie-Erkrankung besser geworden seien. Schmerzen habe er keine mehr, er kämpfe jedoch noch mit Gleichgewichtsstörungen.