Bildrechte: imago/Future Image

Wie Joelina weiter erzählt, hätten sich alle sofort in das Haus verliebt. Es sei genau das, was ihre Eltern gesucht hätten. Es sähe aus, wie in ihrem alten Haus, sie hätten sich sofort wohl gefühlt. Joelina Drews war bereits 2022 mit ihrem Freund Adrian Louis nach München Waldperlach gezogen. Das Paar wohnt in einem Drei-Generationen-Haus mit Adrians Vater, dessen Freundin und Adrians Opa.

Bisher leben Jürgen und Ramona in einem Haus in Dülmen-Rorup im Münsterland. 2023 hatte Jürgen Drews seine Schlagerkarriere beendet. Nun möchte der 79-Jährige vor allem Zeit mit seiner Frau Ramona und Tochter Joelina sowie deren Freund Adrian verbringen. Deshalb entschloss er sich, in die Nähe seiner Tochter zu ziehen. Joelina hatte bereits im vorigen Jahr angekündigt, dass ihre Eltern planen, in München zu wohnen.