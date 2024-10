Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Adrian Louis erinnert sich gut an das erste Treffen mit der Schlagerlegende. Rund zwei Monate, nachdem er und Joelina Drews ein Paar wurden, besuchte das Paar die zukünftigen Schwiegereltern in Dülmen. Dort wartete Jürgen Drews bereits im Eingangsbereich und begrüßte Adrian mit den Worten: "Ah und du bist jetzt der Freund von meiner Tochter - na komm mal rein, dann guck ich mir das erstmal an"



Der Respekt vor dem "König von Mallorca" war bei Adrian natürlich groß. Doch die anfängliche Nervosität verflog schnell, denn Jürgen und seine Ehefrau Ramona nahmen den zukünftigen Schwiegersohn schnell in die Familie auf: