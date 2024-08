Bildrechte: IMAGO / United Archives

Der Grund: das Kelly-Erfolgsalbum "Over The Hump". Die Platte kam vor genau 30 Jahren, am 26. August 1994, auf den Markt. Zum Jubiläum sagte Kathy Kelly (63) in der MDR Talkshow Riverboat: "Von heute auf morgen Platz 1. Und dann nicht mehr auf die Straße zu können, Stadtfeste machen zu können. Diesen Erfolg haben wir nicht erwartet."



Die Vorgänger-Alben seien 200.000 bzw 400.000 Mal verkauft worden, so Kathy Kelly. Deshalb habe man mit etwa 650.000 Exemplaren gerechnet. Doch "Over The Hump" wurde zum Millionen-Seller. Das Album schoss an die Spitze der Charts und konnte sich über zwei Jahre am Stück in den Charts halten.