Jeden Tag acht bis zehn Stunden Training, Woche für Woche. So sehen die Tage von Kelly Family-Nachwuchstalent Gabriel seit mittlerweile acht Wochen aus. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin und Profitänzerin Malika Dzumaev gibt er in den Liveshows alles und durchlebt viele Höhen und Tiefen. Kein Wunder, dass die beiden während dieser aufregenden Zeit schon fest zusammengewachsen sind. Im Interview verrät Gabriel, dass zwischen Malika und ihm eine "krasse Freundschaft" entstanden sei.

Bei aller Intimität könnte man sich fragen, was die Partner von Malika und Gabriel davon halten. Doch gerade für Malikas Freund, Profitänzer Zsolt Sándor Cseke , sollte das Ganze kein Problem sein. Schließlich weiß er selbst genau, was tanzen ausmacht und wie nahe man sich im Training kommt. Auch für Gabriels Freundin Leoni steht das gute Verhältnis zu Malika wohl nicht zur Debatte.

Und das muss Leoni wohl auch an diesem Freitag, denn dann vertanzt der 22-jährige mit Tanzpartnerin Malika seinen "Magic Moment", also einen ganz besonderen Moment aus seinem Leben.

Bildrechte: IMAGO / APress

Den Freestyle aus Paso Doble, Contemporary und Rumba tanzt er unter anderem zum "Angelo Kelly & Family"-Song "Let Go", mit dem er seine Mama Kira Harms Kelly überraschen möchte. Denn Gabriel hat ihn vor einigen Jahren zusammen mit ihr geschrieben. In seiner Instagram-Story verrät er: "Meine Mama weiß noch nichts davon. Sie hat kein Social Media und kriegt das auch nicht mit". Das dürfte also eine gelungene Überraschung für Mama Kira werden.