Eine Kollegin, die bedingungslos ihren eigenen Weg gegangen ist und damit die Schlagerwelt aufgerüttelt hat: So stellt Beatrice Egli ihre Kollegin Kerstin Ott in ihrer Show vor.

Damit macht sie noch einmal deutlich, welches Standing Kerstin Ott mittlerweile im Schlager hat. Sie ist anders als die anderen und lässt sich nicht verbiegen. Genau das ist ihre Stärke - und diese Stärke besitzt Kerstin schon sehr lange, wie sie in der Show verrät: "Als Kind war ich sowieso schon relativ rabaukig unterwegs. Wenn jemand gesagt hat: 'Mach das mal so' und ich habe das anders gefühlt, dann ist da nie was Gutes bei rausgekommen."

Beatrice Egli erzählt, wie beide am Anfang ihrer Karriere gemeinsam hinter Bühne mit großer Nervosität zu kämpfen hatten: "Wir haben uns beide mittlerweile reingelebt. Immer noch aufgeregt, aber anders." Das kann Kerstin Ott nur bestätigen: "Es war wirklich so, dass ich so angefangen habe zu zittern, dass ich manchmal dachte: 'Was soll ich da eigentlich gleich machen?'"