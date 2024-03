Bildrechte: imago/Eibner

"Immer heraus in die Freiheit" So konsequent erzieht Kerstin Ott ihre Töchter zur Selbstständigkeit

01. März 2024, 15:16 Uhr

Schlagerstar Kerstin Ott ist Adoptiv-Mama zweier Töchter. In einem Interview hat die Sängerin nun verraten, was ihr bei der Erziehungsarbeit am wichtigsten ist und warum sie sich auch auf die Zeit freut, wenn die Kinder das heimische Nest verlassen haben.