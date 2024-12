Das neue Jahr 2025 möchte Schlagersängerin Kerstin Ott entspannt beginnen. In einem Interview mit dem Portal Schlager.de kündigte die Sängerin an, dass sie sich im Januar eine Auszeit nehmen möchte.

Von der Bildfläche oder aus Deutschland werde sie jetzt nicht verschwinden, so Kerstin weiter, aber sie bleibe einfach mal zu Hause. Und sie freue sich, dass sie mal im eigenen Bett pennen könne.

Die Interpretin des Song "Die immer lacht" war 2024 unter anderem auf Open Air-Tour und musikalischer Gast großer TV-Events, wie in der Beatrice Egli-Show oder Florian Silbereisens Schlagerbooom. Im nächsten Jahr geht die 42-Jährige unter dem Titel "Für immer für Euch" auf große Live-Tour und macht dabei Station in 26 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dann ist nicht nur Kerstin Ott unterwegs, sondern auch ihre Ehefrau Karolina Köppen, die auch die Managerin der Sängerin ist. Doch bevor die beiden sich in die Tour-Vorbereitungen stürzen, wollen sie noch einmal richtig Kraft tanken.