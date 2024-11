Als Kerstin Ott vor neun Jahren die Schlagerbühne betrat, war über die "Die immer lacht"-Interpretin so gut wie nichts bekannt. Über eine längere Zeit blieb das auch so. Seit einigen Jahren jedoch steht Kerstin auch öffentlich zu ihren Werten, äußert ihre Meinung. Im Gespräch mit Christin Stark sagt sie, dass sie sich entschieden habe, zu sagen, wenn ihr etwas gefalle oder auch nicht. Die 42-Jährige äußert sich auch öffentlich über ihre Dämonen, vor einiger Zeit zum Beispiel darüber, dass sie in jungen Jahren spielsüchtig war.

Sie merke aber, so Kerstin Ott weiter, dass es gar nicht so einfach sei, am Ball zu bleiben. Der Schweinehund ist schon ziemlich groß und man muss ihn überwinden, das gehört zum Leben dazu." Die Sängerin ist in "Die Schlager des Monats" nicht mir leeren Händen gekommen, sie hat ihr neues Album mitgebracht "Für immer für dich". Den Titelsong hat die Musikerin für ihre Frau Karolina geschrieben. Ihr könnt das Album mit Beginn der Sendung hier gewinnen!