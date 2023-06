Nach dem Bericht soll Helene Fischer ihren Lebensgefährten Thomas Seitel am 11. Dezember 2021, genau sieben Tage vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Nala, geheiratet haben. Von der Ehe soll bisher nur der engste Familienkreis gewusst haben. Der Sängerin, so die "Bild"-Zeitung, sei es wichtig gewesen, den Bund fürs Leben ohne Fans, Kameras und Fotografen einzugehen. Helene Fischer soll außerdem sogar ihren bürgerlichen Namen geändert haben. Die Musikerin, so der Bericht, heiße jetzt Helene Fischer-Seitel , ihr Künstlername bleibe jedoch "Helene Fischer".

Helene Fischer schwebt 2017 bei der Aufzeichnung der "Helene Fischer Show" mit Thomas Seitel durch die Luft. Bildrechte: dpa

Die Künstlerin ist seit April dieses Jahres mit ihrer atemberaubenden Bühnenshow auf Tournee. Eigentlich zeigt Helene Fischer ganz selten Momente ihres privaten Glücks. Bei dieser Tour jedoch präsentiert sich die Sängerin mit ihrem Liebsten Thomas Seitel nicht nur graziös, sondern auch sinnlich im Scheinwerferlicht. Bei der gemeinsamen Performance hält Thomas Helene an den Händen, während sie hoch über der Bühne schwebt. Dabei singt sie den Song "Hand in Hand". Bei ihrem letzten Hamburg-Konzert am 15. April gab sie dem Vater ihres Kindes vor den Augen von 12.000 Fans sogar einen innigen Kuss. Über den Titel "Hand in Hand" sagte die Sängerin der "Schweizer Illustrierten":